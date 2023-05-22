شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأنجولى كريستوفر مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، تصدره لجدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز عقب مباريات اليوم الأحد 21-5-2023.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالى:

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 13 هدفًا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 10 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 9 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 8 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 8 أهداف

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى:

بيراميدز 2 – 0 غزل المحلة

ارتقى فريق بيراميدز إلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إسلام عيسى فى الدقيقة 28 قبل أن يضيف وليد الكرتى الهدف الثانى للفريق السماوى فى الدقيقة «45+2».

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 52 نقطة فى المركز الثانى لجدول الترتيب،جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

بينما تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 هدفاً.

الإسماعيلى 1 – 0 حرس الحدود

حقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على حساب حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد الشامى في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية في افتتاحية الجولة الـ29 للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 32 نقطة واقترب من البقاء بالمسابقة ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة واصبح مسألة بقائه بالدورى مسألة وقت .