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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 21-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: يغيب 11 لاعبا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مباراة الداخلية، المقرر لها غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.
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يغيب 11 لاعبا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مباراة الداخلية، المقرر لها غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشخيص الخاص بإصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، بعد إصابته فى مواجهة الإسماعيلى بالدورى.
يواصل أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك، التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بسبب معاناة اللاعب من الإصابة فى منشأة العضلة الخلفية، وهى الإصابة التي تجددت لدى اللاعب الفترة الأخيرة، لاسيما أن الإدارة البيضاء تراجعت عن مقترح سفر اللاعب إلى ألمانيا برفقة محمود الونش لتلقى العلاج المناسب، خاصة بعدما شهدت الأيام الماضية تحسن في حالة اللاعب.
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