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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 21-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: يغيب 11 لاعبا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مباراة الداخلية، المقرر لها غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

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يغيب 11 لاعبا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مباراة الداخلية، المقرر لها غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الداخلية غدا الاثنين باستاد السويس الجديد، فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشخيص الخاص بإصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، بعد إصابته فى مواجهة الإسماعيلى بالدورى.

ينتظر محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية بعد قطع الرباط الصليبى فى القدم اليسرى، خلال مشاركته في مواجهة الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 2 / 1، ولم يستطع الونش استكمال المباراة بسبب الإصابة.

يواصل أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك، التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بسبب معاناة اللاعب من الإصابة فى منشأة العضلة الخلفية، وهى الإصابة التي تجددت لدى اللاعب الفترة الأخيرة، لاسيما أن الإدارة البيضاء تراجعت عن مقترح سفر اللاعب إلى ألمانيا برفقة محمود الونش لتلقى العلاج المناسب، خاصة بعدما شهدت الأيام الماضية تحسن في حالة اللاعب.

يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة الكولومبي كارلوس أوسويرو، معسكر إعداد مغلقا استعدادًا لمواجهة الداخلية، المقرر لها غدًا الاثنثن، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى، لاسيما أن الفريق الأبيض كان حصل على راحة من التدريبات يوم الجمعة، بعد الفوز على أسوان بهدف دون رد، واستأنف الفريق تدريباته أمس السبت.