شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى رجل مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير إسلام عيسى، لاعب بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غزل المحلة، وأقيمت ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري، بعدما قدم اللاعب مباراة قوية وساعد في الفوز الذي رفع رصيد بيراميدز إلى 52 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وارتقى فريق بيراميدز إلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إسلام عيسى فى الدقيقة 28 قبل أن يضيف وليد الكرتى الهدف الثانى للفريق السماوى فى الدقيقة «45+2».

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 52 نقطة فى المركز الثانى لجدول الترتيب،جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

بينما تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 هدفاً.

بدأ المحلة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد ميهوب، خط الدفاع: معاذ الحناوى ، محمد بازوكا ، مصطفى العش ، السيد الشبراوى، خط الوسط: أحمد النادرى ، حميدماو ، محمد جابر ، أحمد الشيخ، الهجوم: جبريل أوريك ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو".

وتواجد على دكة البدلاء: أحمد رضا ، محمود الحضرى ، خالد الاخميمى ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش ، طارق سامى .

ودخل بيراميدز اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي ،خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي،خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي،خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - هشام محمد - محمود صابر - أوجو صامويل.