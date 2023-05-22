بوروسيا دورتموند يصعد إلى الصدارة ويقترب من الظفر بلقب الدوري الألماني

المنامة - ياسر ابراهيم -

حقق بوروسيا دورتموند فوزاً ثميناً خارج أرضه أمام أوغسبورغ 3-صفر اليوم الأحد في الجولة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم.



وسجل كل من الإيفواري سباستيان هالر (58 و84) وجوليان براندت (90+3) أهداف دورتموند.



وصعد بوروسيا دورتموند إلى الصدارة بـ70 نقطة وبفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ الوصيف ومقترباً من الظفر بلقب البوندسليغا للمرة التاسعة في تاريخه وذلك قبل جولة على النهاية.



وفي مواجهة أخرى، انتصر شتوتغارت على مضيفه ماينتس 4-1 وتعادل باير ليفركوزن مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2.

(بي إن سبورت)

