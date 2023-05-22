مانشستر سيتي يحسم القمة أمام تشلسي ويحتفل بلقب الدوري الإنجليزي 



المنامة - ياسر ابراهيم - فاز مانشستر سيتي، على نظيره تشلسي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد، الأحد، ضمن الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان السيتي (88 نقطة)، قد ضمن الاحتفاظ بلقب بطل الدوري الإنكليزي، إثر خسارة مطارده المباشر أرسنال (81 نقطة) أمام مضيفه نوتنغهام فوريست 0-1 السبت، في المرحلة قبل الأخيرة.

وأقام لاعبو "البلوز"، ممرا شرفيا لنجوم السيتي، قبل لقاء الفريقين، حيث وقفوا على طرفي مدخل اللاعبين المؤدي إلى الملعب، وصفقوا لنجوم "السيتيزن" الذين ضمنوا إحراز لقب الدوري، في الوقت الذي حرصت فيه جماهير النادي "السماوي" على الاحتفال باللقب من على المدرجات من قبل انطلاق المواجهة، مع استقبال مبهر لحافلة الفريق بعد وصولها لملعب الاتحاد، قبل أن تقوم باكتساح ملعب المواجهة، بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء، وتحتفل على طريقتها الخاصة في أرضية استاد الاتحاد.

وسجل جوليان ألفاريز هدف فريقه في الدقيقة الثانية عشرة، ليصل السيتي إلى هدفه رقم 100 في مبارياته على أرضه هذا الموسم في جميع المسابقات، بزيادة 34 هدفًا عن أي فريق آخر من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (بايرن ميونخ 66، مانشستر يونايتد 65).

وحصد السيتي اللقب الثالث تواليا والخامس في المواسم الستة الأخيرة، كما هو اللقب الأول للسيتي هذا الموسم في سعيه إلى ثلاثية نادرة حققها فقط غريمه التقليدي وجاره مانشستر يونايتد عام 1999 عندما ظفر بالدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وبلغ مانشستر سيتي المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال على حساب ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والرقم القياسي فيها (14) وضرب موعدا مع إنتر ميلان الإيطالي في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل في إسطنبول، كما بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي حيث سيلاقي جاره يونايتد في الثالث من الشهر المقبل.