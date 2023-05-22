شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: بيراميدز قدم مباراة قوية أمام المحلة ونخوض لقاءاتنا كأنها كؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بهدفين دون مقابل على حساب غزل المحلة في الدوري الممتاز، مؤكدا صعوبة اللقاء، خاصة أن مواجهة المحلة في ملعبه أمر ليس سهلاً.

وقال سعيد، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لبيراميدز، إن الفريق قدم مباراة قوية ونجح في حصد 3 نقاط مهمة في جدول الترتيب، والفريق قدم كل شيء في تلك المواجهة وقدم واحدة من أفضل اللقاءات ونجح في حصد نقاط غالية.

وأضاف سعيد إنه من الضروري التركيز في اللقاءات المقبلة ولعب جميع المباريات على أنها مواجهات كؤوس ضروري الفوز بها من أجل التقدم أكثر في جدول البطولة.

وارتقى فريق بيراميدز إلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إسلام عيسى فى الدقيقة 28 قبل أن يضيف وليد الكرتى الهدف الثانى للفريق السماوى فى الدقيقة «45+2».

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 52 نقطة فى المركز الثانى لجدول الترتيب،جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

بينما تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 مباراة،وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 هدفاً.