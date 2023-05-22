شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى نصف نهائى بطولة BAL لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سلة الأهلى رجال في التأهل إلى نصف نهائي بطولةbal لكرة السلة والتي تقام برواندا، وذلك بعد التغلب على ريج الرواندى في ربع نهائي التصفيات بنتيجة 94-77.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع فريق ستاد مالى، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي البطولة، وحال فوز الأحمر يتأهل للنهائى، ويقترب خطوة من التتويج بالبطولة.

ونجح الأهلى في التأهل إلى نهائيات بطولةbal ، بعد خوض 5 مباريات في البطولة، ونرصد فى السطور التالية مشوار الأهلى فى التصفيات حتى الوصول للنهائيات.

حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74.

حقق الأهلي الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72.

حقق الأهلى الفوز في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.

خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90.

حقق الأهلى الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70.