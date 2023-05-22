شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى: بيراميدز حصد 3 نقاط غالية من المحلة ونركز للاقتراب من الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام عيسى، لاعب بيراميدز، على سعادته بالانتصار الذي تحقق على حساب غزل المحلة بهدفين دون مقابل وحصد 3 نقاط غالية ومهمة في مشوار البطولة، وضعت الفريق في المركز الثاني.

وقال عيسى، في تصريحات عبر الموقع الرسمي لبيراميدز، إن المواجهة كانت صعبة مثلها مثل جميع لقاءات المحلة باستاد المحلة، والهدف الأول سهل المهمة كثيرا والهدف الثاني الذي جاء في الشوط الأول جعل الأمور أكثر سهولة.

وأكد عيسى أن الفريق قدم مباراة غاية في القوة وسيطر على مجريات اللعب وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف آخر، ولكن في النهاية الانتصار مهم والثلاث نقاط غاية الأهمية، ولا بد من التركيز أكبر في اللقاءات المقبلة للاقتراب أكثر من الصدارة.

وارتقى فريق بيراميدز إلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إسلام عيسى فى الدقيقة 28 قبل أن يضيف وليد الكرتى الهدف الثانى للفريق السماوى فى الدقيقة «45+2».

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 52 نقطة فى المركز الثانى لجدول الترتيب، جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

بينما تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 هدفاً.