شكرا لقرائتكم خبر عن مقعدان لمصر فى اتحاد البحر المتوسط للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ المهندس محيى الدين أحمد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه ، على مقعده فى أمانة صندوق اتحاد البحر المتوسط للعبة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذى عقد فى تونس على هامش بطولة البحر المتوسط.

كما فاز عصام عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد البحر المتوسط، لتضمن مصر مقعدين فى الاتحاد المتوسطى للكاراتيه.

وشهد اجتماع البحر المتوسط فوز مصر باستضافة بطولة البحر المتوسط 2025.

وحققت البعثة المصرية 9 ميداليات في بطولة البحر المتوسط المقامة حاليا في تونس، مقسمين إلى ذهبيتين، وفضيتين بالإضافة إلى 5 برونزيات .