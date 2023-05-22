نجم ريال مدريد ضحية العنصرية.. أنشيلوتي: الملعب بأكمله أهان فينيسيوس وطلبت إيقاف المباراة

المنامة - ياسر ابراهيم -



أعاد البرازيلي، فينيسيوس، إلى الواجهة خطورة الانتهاكات العنصرية التي تشهدها ملاعب كرة القدم في العالم، حيث كان نجم ريال مدريد ضحية تصرفات مشينة في مواجهة فالنسيا، الأحد.



واختلف تصرف فينيسيوس عن عديد اللاعبين الذين تعرضوا هذا الموسم إلى العنصرية، حيث طالب الحكم بإيقاف اللعب تضامناً معه وانتصاراً لحقوقه، بما أن هذه التصرفات تسيء إلى مبادئ كرة القدم، وهي المرة الأولى التي يتصرف خلالها البرازيلي بمثل هذه الطريقة بعد أن تكررت مثل هذه الحالات منذ بداية الموسم.



ويعتبر العاجي، مارك أندريه زورو، أول لاعب يُطالب بإيقاف مباراة بسبب الانتهاكات العنصرية، حيث كان نجم ميسينا الإيطالي، قد تحدى الجميع في مواجهة الإنتر في موسم 2006ـ2007، وطالب الحكم بعدم استكمال المباراة بل إنه افتك الكرة ليفرض إيقاف المباراة.



من جانبه قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إن ملعب المستايا بأكمله أهان لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك على خلفية ما تعرض له اللاعب في المباراة ضد فالنسيا (1-0 للخفافيش).



وقال أنشيلوتي "لا أريد أن أتحدث عن كرة القدم، أريد أن أتحدث عما حدث هنا، إنه أكثر أهمية".



وأضاف "استاد يصرخ قردًا للاعب، وأن المدرب يفكّر في إخراج اللاعب، هناك شيء سيء في هذا الدوري".



بدوره، وقال داني سيبايوس لاعب وسط ميرينغي لموفيستار "هناك عدم احترام لفينيسيوس يظهر بشكل مستمر في كل ملعب تقريبا في إسبانيا".



وتابع "إنه لأمر مخز أننا وصلنا إلى هذه النقطة. صحيح أن المدرب سأله عما إذا كان يريد الاستمرار في اللعب".



وأردف "فينيسيوس محترف وقال إنه يريد الاستمرار في مساعدة الفريق، لكننا نرى أننا لا نستطيع فعل أي شيء".



من جهته، اعتذر مهاجم فالنسيا الهولندي جاستن كلويفرت لفينيسيوس نيابة عن ناديه. وقال "أعتذر منا، كل فريق فالنسيا، لأن هذه ليست كرة قدم. إنها سيئة للغاية".



المصدر: مواقع الكترونية