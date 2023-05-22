شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22-5-2023 في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، الاثنين منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يواجه الزمالك فريق الداخلية، والمقاولون مع طلائع الجيش، كما يلتقي الاتحاد السكندري مع المصري البورسعيدي.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

في المباراة الأولى، يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره الاتحاد السكندري، فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية، في مباراة جماهيرية تقام باستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.







موعد مباراة الزمالك والداخليهفى المباراة الثالثة، يواجه الزمالك الداخلية فى المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة طلائع الجيش والمقاولون العربفى اللقاء الثاني، يحل فريق طلائع الجيش ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري العام هذا الموسم.