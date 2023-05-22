شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته اليوم لمواجهة إنبى غداً الثلاثاء، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباراة إنبى بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد فى مباراة سموحة، كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري بلقاء إنبي فى الجولة 29 من المسابقة، بعدما تأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى.

ويعود آخر لقاء للأهلي في لدوري منذ 17 أبريل الماضي، عندما انتصر على سموحة بنتيجة 2-0 ، ومنذ ذلك الحين خاض الأهلي 4 مباريات فى ربع ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي كأس مصر 2022 وكأس السوبر المصري.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت باستاد القاهرة. وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.