شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يضع الرتوش الأخيرة على خطة فاركو لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة طارق العشري استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن العشري قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ووجه طارق العشري تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة سموحة، مشدداً على ضرورة تخطيها لاستعادة نغمة تصحيح مسار الفريق البرتقالى فى جدول الدوري.

وعكف طارق العشرى على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة طلائع الجيش بالدوري التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق وذلك لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة سموحة بالدوري.

ودرس طارق العشري مباريات سموحة بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري بحثاً عن انتصار جديد.

وتعادل فاركو مع الطلائع بالظهور الأخير للدوري بهدفين لكل فريق ، ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشري فاركو فى 15 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 24 نقطة.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس وأخيراً تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق.