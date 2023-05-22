شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر لاعبي الأهلى من صعوبة مباراة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه من صعوبة مباراة إنبي المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، بالجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث حذرهم من صعوبة المباريات التي يخوضها فريقه بالدوري بعد الانتهاء من خوض المباريات الصعبة في البطولات الكبرى.

كما طالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والاستمرار في سكة الانتصارات للابتعاد بصدارة الدوري التي يتربع عليها حاليا رغم ابتعاده لفترة عن خوض مباريات لظروف المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

في السياق ذاته، يحرص الجهاز الفني للأهلي على مشاهدة مقاطع فيديو لمباريات إنبي الأخيرة بالدوري، من أجل معرفة أسلوب لعب الفريق البترولي تحت قيادة تامر مصطفى، وأسلوبه في التحضير وبناء الهجمة والاستحواذ على اللعب وإخراج الكرة من الخلف للأمام، وأهم اللاعبين في صفوفه، وموقفه في الحالة الدفاعية وأيضا الهجومية، كما يرغب كولر في معرفة أسلوب لعب إنبي من أجل وضع الخطة المناسبة للمباراة التي يواجه بها الفريق البترولي، خشية من تعرضه للمفاجآت.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مبارياته الثلاث المقبلة بالدوري، أمام إنبى ثم الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.