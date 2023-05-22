شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستضيف المصرى فى مواجهة جماهيرية الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره الاتحاد السكندري، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد الإسكندرية، فى مباراة جماهيرية باستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

فريق الاتحاد السكندرى يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق 29 هدفا.

بينما يحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي من 28 مباراة، فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

ويغيب الغاني مورو ساليفو، لاعب الاتحاد السكندري، عن صفوف سيد البلد أمام المصري البورسعيدى، بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني من أجل السفر لبلاده لوفاة والدته.

وأكد أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد خلال اجتماعهم تمسكهم الكامل بتواجد واستمرار محمد مصيلحى على رأس منظومة زعيم الثغر ورفضهم التام للاستقالة، بعدما قال رئيس النادي إن قرار الاستقالة من رئاسة النادي نهائي ولا رجعة فيه، وأنه تقدم باستقالته لوزير الشباب والرياضة.

على الصعيد الآخر، يحاول المصري بث روح الطمأنينة في نفوس لاعبيه وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق، حيث سدد مجلس المصري المستحقات المتأخرة للاعبين عن شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى مكافآت الفوز المتأخرة، ومكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.