شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا علاجيا مكثفا لتجهيز الشناوى لنهائى أفريقيا أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني على تجهيز محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر للمشاركة فى ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد إقامتها يوم 4 يونيو المقبل، أمام الوداد المغربي باستاد القاهرة، بعد إصابته بشد فى عضلة السمانة.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة بشد فى عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي فى ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس، وغاب على إثرها عن المشاركة في مباراة الإياب للدور ذاته باستاد القاهرة، وشارك علي لطفي في حراسة العرين الأحمر بدلا منه.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تجهيز محمد الشناوي من خلال وضع برنامج تأهيلي وعلاجي مكثف، تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، ليكون جاهزا للمشاركة فى مباراتي النهائي، سواء مباراة الذهاب بالقاهرة أو العودة فى المغرب.

وغاب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى والترجى فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى بسبب معاناته من ألم فى عضلة السمانة، كما يواصل الغياب عن مباريات المارد الأحمر الثلاث المقبلة بالدوري، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة للأهلى بالدوري الممتاز.

ويشارك على لطفى حارس الأهلى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر، كما يتواجد مصطفى شوبير الحارس الصاعد على دكة البدلاء.

وتألق محمد الشناوى في مرمى الأهلى بالمباريات الأخيرة قبل الإصابة، سواء في مباراة الذهاب أمام الترجى فى رادس أو مباراة السوبر المصرى أمام بيراميدز وتصدى لهجمات صعبة.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.