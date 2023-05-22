شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الزمالك والداخلية فى الدوري اليوم الاثنين 22-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الداخلية باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصرى، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة بعدما لعب 27 لقاء حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 26.

ترتيب الداخلية فى جدول الدوري

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر بجدول الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 35.

آخر ظهور للزمالك في الدوري

فاز الزمالك على أسوان بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

آخر ظهور للداخلية في الدوري

تعادل الداخلية مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

الزمالك يتفوق على الداخلية فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للداخلية 3.90 مليون يورو.

أرقام أوسوريو مع الزمالك

قاد الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 5 مباريات قبل مواجهة الداخلية، بواقع أربعة لقاءات بالدورى ولقاء بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 3 انتصارات وتعادل وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته ستة أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

16 مباراة جمعت الزمالك والداخلية

التقى الزمالك مع الداخلية في 16 مباراة قبل لقاء الليلة بواقع ( 14 مباراة بالدوري + 2 مباراة بالكأس)، حقق الفارس الأبيض 13 انتصار وتعادل 3 مرات وسجل لاعبيه 29 هدف بينما سجل الداخلية 10 أهداف.

اللقاء الأول والأخير بين الزمالك والداخلية

اللقاء الأول بين الزمالك والداخلية كان يوم 23 يناير 2007 وانتهى بفوز الزمالك 1-0 بكأس مصر بينما كان اللقاء الأخير يوم 5 يناير 2023 وانتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

النتيجة الأكبر في مواجهات الزمالك والداخلية

وتعد النتيجة الأكبر بين الفريقين هى فوز الزمالك 3-0 في موسم 2017 بينما أمتع مباراة كانت فوز الزمالك 4-3 في 2017