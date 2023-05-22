شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يقترب من مواجهة غانا ودياً فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، من مواجهة منتخب غانا قبل السفر إلى المغرب لخوض بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، على أن تقام المباراة 15 يونيو المقبل فى مصر، وقرر روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، انطلاق معسكر الفراعنة 12 يونيو، قبل السفر لخوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب، المقرر انطلاقها 24 من الشهر ذاته.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالي والكاميرون والنيجر.

ويصعد من كل مجموعة الأول والثانى يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

من جهته قال وائل رياض مدرب المنتخب الأولمبى، إن المنتخب أصبح فى مجموعة الموت بعد انضمام الكاميرون لأنها تملك اسماً كبيراً، كما أن البطولة القارية ستكون أصعب من نسخة 2019 لاختلاف توقيتها.

وعن ملامح استعداد المنتخب لخوض كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، أوضح رياض أن المنتخب سيخوض معسكراً يوم 12 يونيو المقبل وسيشهد مباراة ودية مع غانا.

وأضاف، "المنتخب الأولمبي سيخوض ودية أخرى ضد غينيا في المغرب قبل انطلاق مشوار البطولة، مشيرًا إلى أنه يتابع جميع اللاعبين في الدوري ودوري القسم الثاني وأيضاً مزدوجي الجنسية من مواليد 2001 و2002 و2003 كما أن هناك فرصة كبرى لمتابعة جميع اللاعبين حال التأهل للأولمبياد وهو الأمل المنتظر للفراعنة في المرحلة القادمة".