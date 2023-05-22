شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجهز أحمد عاطف لقيادة هجوم فيوتشر فى غياب مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفيوتشر، بقيادة علي ماهر، على تجهيز أحمد عاطف لاعب الفريق لقيادة هجوم فيوتشر فى اللقاء المقبل أمام سيراميكا بالدوري، وذلك بعد تأكد غياب مروان محسن عن اللقاء المرتقب بسبب إصابته بكسر فى عظام الوجه.

وتأكد غياب مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر عن المشاركة مع فريقه فى اللقاء المقبل أمام سيراميكا، بعد تعرضه للإصابة بكسر فى الوجه خلال مشاركته فى تعادل فيوتشر مع سموحة بهدف لمثله فى الجولة الماضية بالدورى.

وعاد فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر لاستئناف تدريباته الخميس الماضي، بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر مدرب الفريق، للاعبين، لمدة 24 ساعة، وذلك بعد التعادل بهدف لمثله مع سموحة في الجولة الماضية بالدوري.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة سيراميكا في الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 29.