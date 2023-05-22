شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع والمقاولون فى مواجهة مثيرة اليوم للهروب من قاع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق طلائع الجيش ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري العام هذا الموسم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

فيما يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدف.

ويدخل الطلائع هذه المواجهة منتشيا بنتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في مبارياته الثلاثة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدوري ، كما فاز فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء الخميس بنظيره الشرقية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، قبل أن يتعادل مع فاركو بهدفين لكل فريق في أخر ظهور.

ونفس الحال المعنوي بالنسبة للمقاولين العرب الذى كسر رقماً سلبياً في الدوري بعد الفوز الأخير على حرس الحدود، وذلك بعدما غابت الانتصارات عن قلعة ذئاب الجبل في البطولة المحلية منذ فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية، حتى الفوز مؤخراً على الحدود.