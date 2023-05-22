شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إنهاء تجميد أيمن أشرف وإعادته لمباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إنهاء تجميد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد الابتعاد عن المشاركة مع المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، ويعد أشرف اللاعب الوحيد الذى لم يشارك مع كولر في أى مباراة منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي مطلع الموسم الحالي، ويخرج من حسابات المدير الفني بشكل مستمر، حتى فى الأوقات التي يعاني فيها الفريق من عجز فى الخط الخلفى أو الجبهة اليسرى.

وبدأ كولر التفكير فى منح الفرصة لأيمن أشرف بعد اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وتصحيح بعض النواقص التي طلب المدير الفني العمل على تغييرها فى أداء اللاعب، ويترقب أشرف الدخول فى حسابات المدير الفني خلال المباريات المحلية القادمة.

وينتهي تعاقد أيمن أشرف مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي، وفي حال استمر تجميده من قبل كولر فسيختار الرحيل عن الأهلي.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت فى رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت باستاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.