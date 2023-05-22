شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والداخلية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والداخلية، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، بإستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وتأمين ممرات اللاعبين.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتشهد مباراة الزمالك أمام الداخلية فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى عودة حاتم سكر من الإيقاف بعد غيابه عن مباراة أسوان.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة المباراة الماضية أمام أسوان حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.