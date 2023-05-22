شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة الحرس ويستعد للنجوم دون راحة بسبب ضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، ملف بطولة الدورى العام بعد الفوز المهم على حرس الحدود بهدف نظيف فى منافسات الجولة التاسعة والعشرين، ليبدأ الاستعداد لمواجهة النجوم فى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل دون راحة نظراً لضيق الوقت بين المباراتين.

وفاز الإسماعيلى على حرس الحدود بهدف دون رد، وأشاد حمزة الجمل المدير الفني للدراويش بما يقدمه اللاعبون فى الدراويش خلال الفترة الصعبة الحالية من مستويات قادت الفريق للابتعاد خطوات مهمة عن مناطق الهبوط بعدما استلم الفريق فى المركز الأخير برصيد 14 نقطة، إلا أن قتال اللاعبين ودعم الجمهور ومساندة الإدارة أعادة الفريق للطريق الصحيح وابتعد قليلا عن مناطق الخطر.

وقال حمزة الجمل، الوضع فى الإسماعيلية صعب جدا ومسئولية الإسماعيلى تعد عبئا كبيرا، فما بالك بتحمل الإسماعيلى فى وضع صعب جدا فى المركز الأخير والدور الثانى دائما بيكون صعب مش حمزة بس كل المنظومة والإدارة كلها التى توفر جزء من مستحقات اللاعبين.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.