شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الداخلية الليلة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ضيفًا ثقيلاً على الداخلية، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، فى لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث لتحسين وضعه فى جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 46 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حقق الفوز فى 13، وتعادل فى 7، وخسر 7، وسجل لاعبوه 39 هدفا، وسكنت شباكه 26، فيما يحتل الداخلية المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، حصدها من 28 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 12، وخسر 11، وسجل لاعبوه 24 هدفًا، وسكنت شباكه 35.

من جانبه، تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، مع لاعبى فريقه حول ضرورة التركيز في المباراة وتحقيق الفوز، خاصة أن فريق الداخلية يعانى من شبح الهبوط وسيكون ندًا قويًا، لاسيما أن علاء عبد العال المدير الفني للداخلية سيقوم بغلق كافة المساحات أمام لاعبى الأبيض ويعمل على "خطف" هدف يقلب به موازين المباراة.

وعقد أوسوريو مع لاعبى الزمالك أكثر من جلسة منذ العودة للتدريبات صباح السبت الماضي، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على أسوان بهدف دون رد، وتحدث المدير الفني مع لاعبيه في بعض النقاط الفنية التي يجب اتباعها لفك حصون الداخلية والوصول إلى المرمى بسهولة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: حاتم سكر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري –مصطفى شلبي.

على الجانب الآخر، حذر علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، اللاعبين من خطورة الفارس الأبيض، خاصة على الجانب الهجومي والمتمثل في أحمد زيزو وسيف الجزيرى، مؤكدًا إنه يجب على اللاعبين غلق المساحات أمام هؤلاء اللاعبين، والعمل على السيطرة على مجريات المباراة، لتسجيل هدف الفوز واقتناص النقاط الثلاثة، للهروب من شبح الهبوط.