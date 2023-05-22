شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فرص لحاق الشناوى بنهائى أفريقيا صعبة.. والحارس طلب منحه حقنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير صعوبة لحاق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بسبب الإصابة. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الشناوى عنده إصابة صعبة جداً فى السمانة وصراحة الحارس فرصه ضعيفة فى اللحاق بمباراة الذهاب أمام الوداد المغربى في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف شوبير، "الشناوى طلب منحه حقنة لتجهيزه بشكل سريع للمشاركة فى النهائي، ويسابق الزمن للتخلص من الإصابة، ولكن حتى الآن تبدو حظوظه صعبة فى اللحاق بالمباراة".

وتابع شوبير، "على لطفى ظهر بشكل مميز فى مباراة الترجى، وسيشارك في مباريات الأهلى الثلاث بالدوري، وبالطبع مباراة ذهاب نهائي أفريقيا لو غاب الشناوى ونتمنى له التوفيق فهو حارس كبير بلاشك".

ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني على تجهيز محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر للمشاركة فى ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد إقامتها يوم 4 يونيو المقبل، أمام الوداد المغربي باستاد القاهرة، بعد إصابته بشد فى عضلة السمانة.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة بشد فى عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي فى ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس، وغاب على إثرها عن المشاركة في مباراة الإياب للدور ذاته باستاد القاهرة، وشارك علي لطفي في حراسة العرين الأحمر بدلا منه.