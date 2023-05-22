شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الوهاب: استاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائى أفريقيا بالسعة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، استعدادات الاستاد لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى المقرر له 4 يونيو المقبل.

وقال وليد عبد الوهاب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "استاد القاهرة جاهز لاستضافة أى عدد تقره الجهات الأمنية لحضور مباراة الأهلى والوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف وليد عبد الوهاب، "هناك اجتماع تنسيقى بين كل الجهات المعنية للترتيب للمباراة، ويتم الاستقرار على العدد المنتظر حضوره للنهائى".

وتابع رئيس هيئة استاد القاهرة، "الأهلى أرسل خطابا يستسفسر فيه عن الضوابط التي وضعتها الشركة الإيطالية والاتحاد الأفريقى الكاف لاستضافة استاد القاهرة للمباريات الأفريقية، وتم مواكبة التحديثات التى طلبت بشأن مقصورة الإعلاميين والمقصورة الرئيسية وجارى إعداد مقاعد الـ"vip" باللون الأحمر، وفقاً لطلب مسئولي الأهلى".

وأكمل، "نظمنا بطولة أفريقيا فى ثلاثة أشهر، ونكثف جهودنا لإنجاز كل التحديثات المطلوبة قبل المهلة المحددة من الاتحاد الأفريقى الكاف".

وبدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الجهات الأمنية للحصول على موافقتها بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي

ويلتقي الأهلي مع الوداد فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فيما تُقام مباراة العودة 11 من الشهر ذاته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب بتونس ثم كرر الفوز في القاهرة بهدف نظيف في مباراة العودة ، فيما تأهل الوداد على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل 2-2 في لقاء العودة بجنوب أفريقيا بعدما سبق وتعادل معه سلبياً بالمغرب في مباراة الذهاب.