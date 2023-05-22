شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي يربط رفع عقوبات خماسية صن داونز بالتتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن مسئولي الأهلى وقعوا عقوبة خصم 10% من عقود لاعبى الفريق بعد الخسارة من صن داونز بخماسية مقابل هدفين فى دور المجموعات الأفريقى.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أقدر أقولكم معلومة من داخل الأهلى، أن اللاعبين تم خصم 10% من عقودهم عقب الخسارة من صن داونز، وهى عقوبة كبيرة للغاية، طبقاً لما حدث فى اللقاء".

وأضاف شوبير، "الأهلى ربط رفع العقوبة بفوز الفريق بالبطولة، ومع توالى فوز الأهلى في مباريات دور المجموعات وربع ونصف النهائي تم صرف مكافأة إجادة للاعبين لتحفيزهم لمواصلة المشوار والتتويج باللقب وهذا حقهم".

وتابع شوبير، "اللاعبون دخلوا الأهلى فلوس كتير وصلت لحد دلوقتى 2 مليون دولار، ولو فازوا باللقب هيرتفع الرقم لـ 4 ملايين دولار، وبالتالي الأهلى هيضاعف مكافأة الفوز بالبطولة لكل لاعب".

وقرر مسئولو النادى الأهلي صرف مكافآت إجادة للاعبى الفريق عقب التأهل لنهائى دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى بمجموع المباراتين 4-0.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخه، بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1- صفر أحرزه حسين الشحات، بعدما سبق وفاز فى تونس بنتيجة 3-صفر، أحرزها بيرسي تاو هدفين، وهدف لمحمود كهربا.

ويأتى قرار مسئولو الأهلي بصرف مكافآت الإجادة بعدما قدم لاعبو الفريق مباراتين فى غاية التميز أمام الترجى التونسى ليقطعوا خطوة كبيرة فى طريق التتويج باللقب الأفريقى للمرة الحادية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" زيادة الجوائز المالية لبطولتي الأندية لهذا الموسم، دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، حيث ضمن الأهلى الحصول على 2 مليون دولار بعد صعوده للمباراة النهائية لدوري الأبطال، وفى حال تتويجه باللقب يحصل على 4 ملايين دولار.