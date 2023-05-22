موعد المواجهة والقناة الناقلة .. الداخلية تستعد للهجوم على القلعة البيضاء

الشارقة - اميمة ياسر - يسعى فريق الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، لتحقيق نتيجة طيبة خلال مباراة الليلة أمام الداخلية، طمعا فى مزيد من الاستقرار ومصالحة الجماهير البيضاء التى بدت غاضبة خلال الفترة الماضية بسبب تذبذب نتائج فريقها.

ويلتقي الزمالك مع الداخلية مساء اليوم الإثنين باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة تمام الساعة التاسعة والنصف.

وتذاع مباراة الزمالك والداخلية عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كل من سامي هلهل مساعد أول وسيد نافع مساعد ثان وأسامة اسماعيل حكما رابعا وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وأسامة السيد حكم فيديو مساعد .