- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والداخلية فى الدورى قبل مباراة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 27 لقاء حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 26.
ويحتل الداخلية المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 35.
فاز الزمالك على أسوان بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.
تعادل الداخلية مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
الزمالك والداخلية
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز