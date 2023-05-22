شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والداخلية فى الدورى قبل مباراة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الداخلية، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 27 لقاء حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 26.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 35.

فاز الزمالك على أسوان بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

تعادل الداخلية مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.