شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتقد جهود محمد هاشم أمام النجوم بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود نجمه محمد هاشم في مباراة النجوم المقرر لها الأربعاء المقبل فى دور الـ"32" لكأس مصر بسبب الإيقاف.

ويأتي غياب محمد هاشم عن المباراة للإيقاف، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام حرس الحدود، فى اللقاء الذى أقيم أمس باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان هاشم قد حصل على الإنذارين الأول والثاني، أمام كل من سموحة وسيراميكا.

وحقق الإسماعيلى الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد، وأشاد حمزة الجمل المدير الفني للدراويش بما يقدمه اللاعبون فى الدراويش خلال الفترة الصعبة الحالية من مستويات قادت الفريق للابتعاد خطوات مهمة عن مناطق الهبوط بعدما استلم الفريق فى المركز الأخير برصيد 14 نقطة، إلا أن قتال اللاعبين ودعم الجمهور ومساندة الإدارة أعادة الفريق للطريق الصحيح وابتعد قليلا عن مناطق الخطر.

وقال حمزة الجمل، الوضع فى الإسماعيلية صعب جدا ومسئولية الإسماعيلى عبئ كبير، فما بالك بتحمل الإسماعيلى فى وضع صعب جدا فى المركز الأخير والدور الثانى دائما بيكون صعب مش حمزة بس كل المنظومة والإدارة كلها التى توفر جزء من مستحقات اللاعبين.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.