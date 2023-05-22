تشكيل الزمالك أمام الداخلية في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الداخلية، المقرر لها مساء اليوم باستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.