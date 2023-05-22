شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يفحص كهربا فى مران اليوم لتحديد موقفه من مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى لفحص طبى اليوم، الاثنين، بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة إنبى القادمة من عدمه بعد شكواه من ألم عضلى وإجهاد من جراء توالى مشاركاته الأفريقية مع المارد الأحمر.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، فى إراحة بعض اللاعبين الأساسيين وعدم الاعتماد عليهم بشكل دائم فى مباريات الدورى، لتجهيزهم للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مبارياته الثلاث المقبلة بالدوري، أمام إنبى ثم الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.

بدأ كولر رحلة استكشاف فريق إنبى بمشاهدة آخر 5 مباريات له فى مسابقة الدوري الممتاز، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى بحثاً عن تحقيق انتصار جديد ضمن خطة استعادة درع الدوري الغائب عن الخزائن الحمراء في أخر موسمين.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.