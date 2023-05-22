شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من انتفاضة سيراميكا تحت قيادة حلمى طولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبيه من الانتفاضة الكروية المنتظرة من لاعبي سيراميكا، خاصة تحت القيادة الفنية الجديدة للفريق بقيادة حلمي طولان، استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

وكان معين الشعباني قد أبلغ مسؤولي سيراميكا برحيله عن الفريق لتولي مهمة تدريب الترجي التونسي، ليستقر مسؤولو سيراميكا على التعاقد مع حلمي طولان لتولي مهمة تدريب الفريق.

وعاد فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر لاستئناف تدريباته الخميس الماضي، بعد انتهاء الراحة التى منحها على ماهر مدرب الفريق للاعبين، لمدة 24 ساعة، وذلك بعد التعادل بهدف لمثله مع سموحة في الجولة الماضية بالدوري.

من جهته، أبدى عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، رضاه عن أداء فريقه أمام نظيره سموحة، وقال السقا عقب المباراة، "نؤدي بشكل جيد ونستحوذ ولكن لدينا مشكلة في إنهاء الفرص، في كل مباراة نسيطر على اللقاء ولكن الغيابات في الفترة الأخيرة أثرت علينا".

وأضاف المدير الرياضي لفريق فيوتشر تصريحاته، "لدينا جودة مختلفة من اللاعبين ولدينا فلسفة مختلفة فالجميع حزين بالنادي رغم أن النتيجة تعادل".

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 27 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.