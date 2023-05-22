شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الزمالك قبل مواجهة الداخلية الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحدياً صعباً حينما يواجه فريق الداخلية مساء اليوم، الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدوري الممتاز، التى ستقام باستاد السويس الجديد، فى مباراة صعبة على الفريق الأبيض، خاصة أن مباراة الدور الأول بين الزمالك والداخلية انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 باستاد القاهرة.

ويفتش علاء عبد العال، المدير الفنى للداخلية، عن فوزه الثانى على حساب الزمالك بعدما واجه الفارس الأبيض فى 19 مباراة بالدوري المصرى نجح فى التعادل ثلاثة مرات وحقق فوز وحيد وخسر 15 مباراة مع أندية الداخلية وإنبي والشرقية وأسوان وإيسترن كومبانى.

وانتهت آخر مباراة جمعت علاء عبد العال بالزمالك بفوز المدرب بهدفين مقابل هدف مع فريق إيسترن كومبانى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة بعدما لعب 27 لقاء حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 26.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 35.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.