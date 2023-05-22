شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام غاني لمباراة منتخب مصر وغينيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة منتخب مصر أمام غينيا، المقرر لها 14 يونيو المقبل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار، إلى طاقم حكام غاني جاء كالتالي:

دانييل ناي لاريا - غانا -حكم ساحة

- كواسي اشيمبونج بروبيي غانا - مساعد أول

- رونالد ناي دودو أدي - غانا - مساعد ثاني

- كارلس بينل بولو -غانا - حكم رابع.

تلقى اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياًَ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" بتحديد 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار.

كما تضمن الخطاب إقامة مباراة غينيا فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب.

وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، فى وقت سابق، أن معسكر منتخب مصر سينطلق 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا.

ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.