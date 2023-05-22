شكرا لقرائتكم خبر عن تشارلز باسى ينتظم فى تدريبات غزل المحلة استعدادا للحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم النيجيري تشارلز باسى، مهاجم فريق غزل المحلة، فى التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده للشباب، الذى أستمر لمدة 14 يوماً، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم للشباب التى تقام فى الأرجنتين.

واختير تشارلز باسى ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى القائمة النهائية لتمثيل منتخب نيجيريا للشباب الذى سوف يخوض بطولة كأس العالم تحت 20 عاما فى الأرجنتين، ولكن تم استبعاده من القائمة النهائية المسافرة لخوض البطولة خلال الفترة من 20 مايو الجارى حتى 11 يونيو المقبل.

وانضم النيجيري تشارلز باسى إلى فريق غزل المحلة في يناير الماضى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، فى صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات.

ويعد تشارلز باسى من المواهب الكروية الصاعدة، فهو من مواليد 19 يناير عام 2005، وشارك مع الفريق هذا الموسم فى 8 مباريات وتمكن من إحراز هدفين.

ومن جانب أخر رفض رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة منح اللاعبين راحة عقب الهزيمة أمام بيراميدز الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى الممتاز بنتيجة هدفين دون رد .

ويستعد لاعبى فريق غزل المحلة الان لمواجهة حرس الحدود يوم الاحد المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر .