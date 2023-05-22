شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الداخلية باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصرى، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ما هو ترتيب الزمالك والداخلية في جدول الدوري؟

ج: يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة بعدما لعب 27 لقاء حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 26.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 35.

س: من يدير مباراة الزمالك والداخلية تحكيمياً الليلة؟

ج: يدير مباراة الزمالك والداخلية، محمود البنا، ويُعاونه سامي هلهل، وسيد نافع، وأسامة إسماعيل، حكمًا رابعًا، وعبد العزيز السيد، حكمًا للفار، وأسامة السيد، حكمًا مساعدًا للفار.

س: ماذا فعل الزمالك والداخلية في أخر ظهور بالدوري؟

ج: فاز الزمالك على أسوان بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، بينما تعادل الداخلية مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

س: ماهى غيابات الزمالك أمام الداخلية الليلة؟

ج: يغيب عن الزمالك في مباراة الليلة 11 لاعبا، هم محمد عبد الغني لعدم جاهزيته الفنية في ظل معاناته من إجهاد عضلي، محمود حمدي "الونش" بعدما تعرض للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي، محمد عبد الشافي؛ لاستمرار خضوعه لبرنامج تأهيلي بسبب إصابته في الركبة، أحمد فتوح؛ لمعاناته من إصابة عضلية قوية في الحوض.

بجانب غياب عبد الله جمعة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، ناصر منسي؛ لخضوعه لبرنامج تأهيلي في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الضامة، يوسف أسامة نبيه، بسبب القرار الفني من خوان أوسوريو، مدرب الفريق، بسبب الأزمة الأخيرة بتوقيعه لبيراميدز، وتجميده فنيًا في الفترة الحالية، سيف جعفر يعاني إجهاد في العضلة الخلفية، محمود شبانة بسبب آلام في الركبة، أحمد بلحاج يغيب للإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء وعمر جابر لوجود إصابة في الركبة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والداخلية؟

ج: التقى الزمالك مع الداخلية فى 16 مباراة قبل لقاء الليلة بواقع ( 14 مباراة بالدوري + 2 مباراة بالكأس)، حقق الفارس الأبيض 13 انتصاراً وتعادل 3 مرات وسجل لاعبوه 29 هدفاً بينما سجل الداخلية 10 أهداف.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية؟

ج: وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية وبتعليق صوتى لحاتم بطيشة.