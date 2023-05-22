7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، منها تحديد موعد مباراة مصر وغينيا، ولقاء الزمالك والداخلية اليوم فى الدورى، بالإضافة إلى تصدر نور الشربينى التصنيف العالمى للاسكواش.

الزمالك يواجه الداخلية الليلة فى الدورى الممتاز

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ضيفًا ثقيلاً على الداخلية، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، فى لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث لتحسين وضعه فى جدول الترتيب.

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن مسئولي الأهلى وقعوا عقوبة خصم 10% من عقود لاعبى الفريق بعد الخسارة من صن داونز بخماسية مقابل هدفين فى دور المجموعات الأفريقى.

تلقى اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياًَ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" بتحديد 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار.