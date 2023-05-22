شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يضع لائحة تحفيزية جديدة للاعبى سيراميكا قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حلمى طولان، المدير الفني لفريق سيراميكا ، على وضع لائحة تحفيزية جديدة للاعبين قبل مواجهة فيوتشر، لحصد أكبر عدد من النقاط فى المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان حلمى طولان قرر تعديل موعد انطلاق المران ليقام فى الرابعة عصرا بديلا من الثامنة، مع حضور اللاعبين قبل التدريبات فى الثانية ظهراً.

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجارى، وتقام المباراة باستاد السلام فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة و الهزيمة في 8 مباريات.