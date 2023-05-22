شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعقد جلسة فنية مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة فنية مع لاعبى الفريق استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويكشف أوسوريو خلال الجلسة بعض النقاط الفنية التى يجب على اللاعبين اتباعها فى المباراة، بالإضافة لتعليمات خاصة لخط الوسط الذى يعد حلقة الوصل بين خط الدفاع والهجوم.

ومن المنتظر أن يعلن المدير الفنى للزمالك التشكيل الذى سيخوض به المباراة خلال تلك الجلسة.

يغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة 11 لاعبا هم: محمد عبد الغني لعدم جاهزيته الفنية في ظل معاناته من إجهاد عضلي، محمود حمدي "الونش" بعدما تعرض للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي، محمد عبد الشافي؛ لاستمرار خضوعه لبرنامج تأهيلي بسبب إصابته في الركبة، أحمد فتوح؛ لمعاناته من إصابة عضلية قوية في الحوض.

بجانب غياب عبد الله جمعة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، ناصر منسي؛ لخضوعه لبرنامج تأهيلي في ظل معاناته من الإصابة فى العضلة الضامة، يوسف أسامة نبيه، بسبب القرار الفني من خوان أوسوريو، مدرب الفريق، بسبب الأزمة الأخيرة بتوقيعه لبيراميدز، وتجميده فنيًا فى الفترة الحالية، سيف جعفر يعاني إجهاد فى العضلة الخلفية، محمود شبانة بسبب آلام فى الركبة، أحمد بلحاج يغيب للإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء وعمر جابر لوجود إصابة فى الركبة.

ونجح الزمالك فى تحقيق فوز صعب أمام أسوان بهدف دون رد فى إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة.

الزمالك بعد الفوز على أسوان رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط كاملة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب صاحبَي المركز الخامس.