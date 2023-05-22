شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ معاذ الحناوى فى غزل المحلة بعد الإصابة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضغ معاذ الحناوى، مدافع فريق غزل المحلة ، لاختبار طبى اليوم تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور خالد الجميزى عقب الإصابة فى مواجهة بيراميدز والخروج بين شوطى المباراة ومشاركة إيهاب سمير بديلا، فى اللقاء الذى خسره بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعد معاذ الحناوى من العناصر الأساسية فى الفريق خلال الفترة الماضية، حيث شارك فى 30 مباراة هذا الموسم وتمكن فى إحراز هدفين، ومن المنتظر أن يحدد الاختبار الطبى حجم الإصابة التى تعرض لها اللاعب والمدة التي يحتاجها لتلقى العلاج اللازم.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر يوم الاحد المقبل الموافق 28 من الشهر الجارى في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد المكس بالإسكندرية .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 14 مباراة.