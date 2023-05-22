شكرا لقرائتكم خبر عن هروب النيجيري رفائيل إياجو من نادى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هرب اللاعب النيجيري رفائيل إياجو، لاعب وسط نادي أسوان، من صفوف تماسيح النيل عقب مباراة الزمالك الأخيرة دون أن يخطر ناديه أو زملاءه.

وتلقي النادي مفاوضات من عدد من الأندية لشراء لاعب الوسط المتميز النيجيري رفائيل إياجوا، لاعب الفريق الحالي ولوبي ستارز السابق، للاستفادة من خدماته في الصيف المقبل، وهي العروض التي قوبلت بالرفض حرصًا من الجهاز الفني والإدارة على تركيز اللاعبين مع الفريق في هذه المرحلة الحرجة.

كان البنك الأهلي قد تقدم بعرضا في الانتقالات الشتوية الأخيرة لكنه توقف عند 6 ملايين جنيه، وسعى مسئولو البنك لإنهاء الصفقة قبل غلق باب القيد، وبينما كانت إدارة النادي تدرس قبول عرض البنك الأهلي بجدية، جاء اتمام صفقة إعارة بلحاج للزمالك ليعطل رحيل رفائيل إياجو.

ولعب رفائيل لأندية تولسا الأمريكي وليلشتروم في النرويج، كما شارك ببطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية الإفريقية مع فريقي بلاتوه يونايتد ولوبي ستارز.