شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يصل القاهرة لتسوية نزاعاته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدولى التونسى فرجانى، لاعب الدحيل القطرى الحالى، والزمالك السابق، اليوم، الاثنين، إلى القاهرة، لقضاء إجازة قصيرة بعد انتهاء الدورى القطرى.

ويستغل فرجانى ساسى تلك الزيارة من أجل العمل على تسوية نزاعاته مع ناديه السابق "الزمالك"، بالإضافة إلى زيارة زملائه فى الفريق، لاسيما أن ساسى كان يرتبط بعلاقة وطيدة ببعض اللاعبين فى القلعة البيضاء.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، وألغت المحكمة الرياضي الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد.

ووافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع للاتحاد الدولي لكرة الفدم "فيفا" لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وخسر الدعوى أمام "فيفا" من قبل؛ بسبب عدم تقديم المذكرات والمستندات فى المواعيد القانونية أثناء فترة اللجان المعينة، واعتبر الاتحاد الدولي أن النادي لا يمتلك أي دفوع لتقديمها.

وقام الزمالك بالاستئناف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب.

وكان أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي قد جهز المستندات الخاصة التي تثبت صحة موقف الزمالك في القضية.