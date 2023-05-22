شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين من الأهلي فى التشكيل المثالي لجولة إياب نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على تويتر، التشكيل المثالي لجولة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وشهدت تواجد 3 لاعبين من الأهلي.

وشهد التشكيل المثالي لمباراة العودة فى نصف نهائي أفريقيا تواجد ثلاثي الأهلي "محمد عبد المنعم وحسين الشحات وبيرسي تاو".

كما شهد التشكيل المثالى تواجد 5 لاعبين من الوداد المغربي وثلاثة من صن داونز الجنوب أفريقي، فيما غاب فريق الترجي عن التواجد فى التشكيل المثالي.





ويدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إنهاء تجميد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد الابتعاد عن المشاركة مع المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، ويعد أشرف اللاعب الوحيد الذى لم يشارك مع كولر في أى مباراة منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي مطلع الموسم الحالي، ويخرج من حسابات المدير الفني بشكل مستمر، حتى فى الأوقات التي يعاني فيها الفريق من عجز فى الخط الخلفى أو الجبهة اليسرى.

وبدأ كولر التفكير فى منح الفرصة لأيمن أشرف بعد اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وتصحيح بعض النواقص التي طلب المدير الفني العمل على تغييرها فى أداء اللاعب، ويترقب أشرف الدخول فى حسابات المدير الفني خلال المباريات المحلية القادمة.

وينتهي تعاقد أيمن أشرف مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى الوقت الحالي، وحال استمر تجميده من قبل كولر فسيختار الرحيل عن الأهلي.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.