شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يقود طاقم VAR مصرى فى نهائي كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري أمام يانج افريكانز التنزانى لطاقم تحكيم مصرى لتقنية VAR. يقود محمود عاشور الحكم الدولي الـ VAR لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعاونه كل من محمد عادل ومحمود أبو الرجال. وكان محمود عاشور الحكم الدولي أدار عدداً من المباريات خلال الفترة الأخيرة وظهر التحكيم المصري فى مباريات عديدة بالبطولات الأفريقية.

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