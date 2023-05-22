شكرا لقرائتكم خبر عن دودو وسند مرشحان لجائزة الأفضل فى الدورى الفرنسى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الدورى الفرنسى لكرة اليد ترشيح ثنائى منتخب مصر المحترفين فى نادى نيم الفرنسى لجائزة الأفضل لموسم 2022/2023.

ترشح سند لجائزتى أفضل لاعب فى الدورى وأفضل جناح أيمن، بينما ترشح دودو لجائزتى أفضل لاعب فى الدورى وأفضل صانع ألعاب.

وأعلن نادى مونبلييه الفرنسى ضم أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد إلى صفوفه لمدة 4 مواسم بداية من الموسم المقبل قادما من تيم الفرنسى.

وقدم دودو عروضاً قوية مع منتخب اليد فى النسخة الأخيرة من بطولة العالم التى حصد الفراعنة خلالها المركز السابع ليحتفظ بهذا المركز للنسخة التانية على التوالى.