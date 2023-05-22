شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة الداخلية الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الداخلية، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقاد الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 5 مباريات قبل مواجهة الداخلية، بواقع أربعة لقاءات بالدورى ولقاء بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 3 انتصارات وتعادل وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته ستة أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

ويسعى فريق الزمالك لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بعد الفوز فى الجولة الماضية بهدف نظيف أمام نظيره أسوان، والأمر ذاته بالنسبة لفريق الداخلية، حيث لم يُهزم فى آخر 3 مباريات خاضها بالدوري بواقع تعادلين أمام إنبي والمصري وفوز أمام فيوتشر.

ويأمل المدير الفني الكولومبي للزمالك أوسوريو فى تحقيق الانتصار الثانى لفريقه تحت قيادته في الدوري لتثبيت أقدامه وكسب ثقة الجماهير به بجانب الحفاظ على التواجد في المربع الذهبي للدوري.

ويدير مباراة الزمالك والداخلية، محمود البنا، ويُعاونه سامي هلهل، وسيد نافع، وأسامة إسماعيل، حكمًا رابعًا، وعبد العزيز السيد، حكمًا للفار، وأسامة السيد، حكمًا مساعدًا للفار.

ويعلق على مباراة الزمالك والداخلية الليلة المعلق حاتم بطيشة.