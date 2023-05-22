شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخطر اتحاد الكرة بهروب النيجيري رفائيل إياجو لحفظ حقوق النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو نادي أسوان اتحاد الكرة المصري، وتحديدا لجنة شئون اللاعبين، رسمياً، بهروب اللاعب النيجيري إياجو من الفريق، وأكد مسئولو أسوان لاتحاد الكرة أن اللاعب استغل وجود جواز السفر بحوزته وسافر إلى بلاده دون إذن مسبق من أحد وفشلت محاولات الاتصال به.

وهرب رفائيل إياجو لاعب وسط نادي أسوان من صفوف تماسيح النيل عقب مباراة الزمالك الأخيرة دون أن يخطر ناديه أو زملائه.

وتلقى النادي مفاوضات من عدد من الأندية لشراء لاعب الوسط المتميز النيجيري رفائيل إياجوا، لاعب الفريق الحالي ولوبي ستارز السابق، للاستفادة من خدماته في الصيف المقبل، وهي العروض التي قوبلت بالرفض حرصا من الجهاز الفني والإدارة على تركيز اللاعبين مع الفريق في هذه المرحلة الحرجة.

وكان البنك الأهلي قد تقدم بعرض فى الانتقالات الشتوية الأخيرة لكنه توقف عند 6 ملايين جنيه، وسعى مسئولو البنك لإنهاء الصفقة قبل غلق باب القيد، وبينما كانت إدارة النادي تدرس قبول عرض البنك الأهلي بجدية، جاء اتمام صفقة إعارة بلحاج للزمالك ليعطل رحيل رفائيل إياجو.

ولعب رفائيل لأندية تولسا الأمريكي وليلشتروم في النرويج، كما شارك ببطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية الإفريقية مع فريقي بلاتوه يونايتد ولوبي ستارز.