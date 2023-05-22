بسبب العنصرية.. هل يرحل فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث تقارير صحفية إسبانية عن موقف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، بشأن مغادرة النادي الإسباني بنهاية الموسم.

وكان فينيسيوس قد تعرض لهتافات عنصرية من قبل بعض جماهير فالنسيا، في المباراة التي خسرها "الملكي" أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني، التي طُرد خلالها البرازيلي بسبب الاشتباك مع الجماهير ولاعب الخفافيش.

وأعادت أحداث ملعب "ميستايا" فتح الجدل بأكمله حول العنصرية التي تعاني منها ملاعب كرة القدم، وتحديدًا إسبانيا، حيث تعرض اللاعب للعديد من المضايقات هذا الموسم كلما خرج ريال مدريد من بيرنابيو.

من جانبه، أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا صباح الإثنين، أكد خلاله رفضه الشديد، مع إدانة الأحداث التي وقعت، بالإضافة لتقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز.

وعما حدث بالأمس، ألمح فينيسيوس جونيور في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" بالرحيل عن الدوري الإسباني، لتنتشر أخبارًا صباح اليوم الإثنين، تفيد بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في ضمه لخلافة ميسي أو نيمار الموسم المقبل.

وأكدت إذاعة "كادينا كوبيه" عبر موقعها الرسمي، أن فينيسيوس لا يفكر في الرحيل، وأن هجومه على الاتحاد الإسباني كان بسبب ما يتعرض له، لكنه مستعد للاستمرار مع النادي الملكي حتى نهاية عقده.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن اجتماع اللاعب مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، ربما كان سببًا في تهدئة اللاعب البرازيلي الذي استشاط غضبًا مما حدث معه، وهو ما جعله ينتقد رئيس رابطة الدوري الإسباني بعد هجوم الأخير عليه.