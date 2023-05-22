ريال مدريد يلجأ إلى القضاء الإسباني بعد الإهانات العنصرية تجاه فينيسيوس





أعلن ريال مدريد في بيان رسمي التقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام الإسباني المتخصص بجرائم الكراهية والتمييز، بسبب الإهانات العنصرية التي تعرض لها نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.



أدان نادي ريال مدريد في بيان رسمي حادثة العنصرية التي تعرض لها نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور من قبل جماهير فالنسيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ملعب ميستايا ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأعلن ريال مدريد في بيانه التقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام المتخصص بجرائم الكراهية والتمييز.



وقال الفريق الملكي في بيانه: " يعتبر ريال مدريد أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضاً جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام للدولة، وتحديداً إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، حتى يمكن التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات".

(بي إن سبورت)